Названо число абонентов "Азеришыг" на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана уже насчитывается 932 абонента ОАО "Азеришыг".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде на встрече с представителями медиа в Гадруте, посвященной проделанной за 6 месяцев 2023 года работе.

По его словам, из 932 абонентов 279 являются корпоративными.

Мамедзаде отметил, что все абоненты на освобожденных от оккупации территориях обеспечены смарт-счетчиками.

"В ближайшие годы ожидается увеличение числа абонентов. ОАО "Азеришыг" полностью готов к этому и способен удовлетворить любые потребности в электроэнергии", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева ОАО "Азеришыг" ведет работу по реконструкции электросети на освобожденных территориях Азербайджана. Линии электропередач заменяются на изолированные провода, полностью обновлены электроопоры и электросчетчики.