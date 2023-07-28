Объявлено количество доноров крови в день Ашура в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12:00, в ходе акции по сдаче крови, проводимой сегодня (10 число месяца мухаррам - день Ашура) в Азербайджане, сдали кровь 885 человек.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в Баку кровь сдали 630 человек, а в регионах - 255.

Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа проводит 10-го числа месяца Мухаррам акцию добровольной сдачи крови .

Отметим, что Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа 28 июля проводит акцию по добровольной сдаче крови в связи с Ашурой.

Акция проводится подразделениями Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения, расположенными в Баку и различных регионах. Акции по сдаче крови проходят в 8 мечетях и святынях столицы, а также в различных городах и районах республики (Гяндже, Ленкорани, Мингячевире, Сумгайыте, Шеки, Ширване, Барде и Губе).

Отметим, что в акции по сдаче крови могут участвовать физически здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет с минимальным весом 50 кг. Лица, сдающие кровь, сначала проходят обследование у врача. Проверяется их давление, измеряется температура тела, после чего определяется, может ли гражданин сдавать кровь или нет.

Желающие принять участие в акции по сдаче крови могут обратиться в следующие места.

В Баку:

Святилище Мир Мовсум Ага - Хазарский район, пос. Шувелан, улица А.Ильдырым, 1;

Мечеть "Аждарбей" - Насиминский район, ул. С.Вургуна, 78;

Мечеть "Сахиб-Аз-Заман" - Низаминский район, улица Р.Рустамова, 25/24;

Мечеть "Биби - Эйбат" - Сабаильский район, Биби-Эйбатская дорога, 2;

Мечеть "Гарачухур" - Сураханский район, пос. Гарачухур, ул. А. Мехбалыева, 58;

Мечеть "Тезе-пир" - Ясамальский район, ул. М.Ф. Ахундзаде, 7;

Мечеть "Гаджи Солтанали" - Ясамальский район, ул. С.Аскерова, 75;

Мечеть имама Али - Бинагадинский район, 6-й мкр., ул. М.Мамедхана, квартал 3215.

Региональные отделения Центрального банка крови:

Город Лянкяран - Лянкяранская центральная районная больница, ул. Низами, 67;

Город Мингячевир - Мингячевирская центральная городская больница, Корпус С, улица 20 января;

Город Сумгайыт - проспект М. Гусейнзаде, больница скорой медицинской помощи, 1-й корпус, 1 этаж;

Город Шеки - ул. М.А. Расулзаде, 164;

Город Ширван - Центральная больница города Ширван, проспект Гейдара Алиева, 16;

Город Барда - ул. Н.Нариманова, 2;

Город Губа - административное здание Медицинского колледжа, ул. Фатали хана, 10.

Отметим, что акция по сдаче крови в день Ашура проходит ежегодно.