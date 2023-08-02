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Определены направления проверок, которые Счетная палата Азербайджана будет проводить в ЦБ

Общество Материалы 2 августа 2023 14:52 (UTC +04:00)
Определены направления проверок, которые Счетная палата Азербайджана будет проводить в ЦБ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в закон "О Счетной палате".

Как сообщает Trend,Президент Ильхам Алиев подписал сегодня в связи с этим соответствующий закон.

В соответствии с данным законом, Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено внесение в закон Азербайджанской Республики "О Счетной палате" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2018, № 9, статья 1820; 2019, № 1, статья 42, № 4, статья 591, № 7, статья 1179; 2022, № 7, статья 715, № 12, статья 1377; 2023, № 4, статья 449) следующих изменений:

1. Из статьи 12.3 исключить слово "Правление".

2. Добавить в статье 21.13 второе предложение следующего содержания:

"Внешний государственный финансовый контроль охватывает только административно-хозяйственную деятельность Центрального банка Азербайджанской Республики".

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