Счетная палата Азербайджана обратится в Генпрокуратуру по поводу Бакинского транспортного агентства

БАКУ /Trend/ - На очередном заседании коллегии Счетной палаты Азербайджана под председательством Вугара Гюльмамедова в рамках рабочего плана на 2023 год обсуждался аудиторский отчет о результатах аудита касательно управления государственными средствами и имуществом Бакинским транспортным агентством и подведомственных ему учреждений, сообщает в субботу Trend.

Согласно сообщению, с учетом вероятности наличия признаков состава преступления в выявленных правонарушениях, соответствующие материалы по результатам аудиторской проверки было решено направить в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 26.2 закона "О Счетной палате".

Затем на заседании были обсуждены и утверждены программы касательно аудитов, предусмотренными в рабочем плане на 2023 год, а также рассмотрены текущие вопросы, связанные с функциональной деятельностью.

Напомним, что 26 июля этого года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, связанных с незаконными действиями должностных лиц публичного юридического лица "Бакинское транспортное агентство", в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Следствием были установлены основательные подозрения, что заместитель директора отдела организации дорожного движения агентства Вугар Гусейнов и советник данной структуры Хикмет Велизаде, вступив в сговор, в июне-июле 2023 года в обмен на осуществление соответствующих процедур по организации парковочных участков на территории Баку получили от различных лиц в общей сложности 16 500 манатов в качестве взятки.

На основании предварительных доказательств Вугару Гусейнову и Хикмету Велизаде было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки группой лиц, находящихся в сговоре, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.