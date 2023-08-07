30 процентов совершенных в Азербайджане в 2023 году преступлений связаны с наркотиками

БАКУ /Trend/ - Из 19 533 зарегистрированных в Азербайджане преступлений за январь-июнь 2023 года 5 884 (30,1 процента) связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что на 2 процента превышает показатель соответствующего периода 2022 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в информации, распространенной Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что 61,6 процента преступлений связанны с незаконным приобретением, хранением, изготовлением, обработкой, перевозкой наркотических средств или психотропных веществ, 34,7 процента преступлений - с продажей этих веществ, 2,8 процента - с незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические вещества, 0,8 процента – с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ с целью продажи, а 0,1 процента - с другими преступлениями.

За отчетный период было выявлено 4 225 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из них 35,7 процента составили лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 99,3 процента лиц, совершивших преступления, были привлечены к уголовной ответственности, а 0,7 процента - освобождены от уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Среди лиц, совершивших преступления 71,3 процента составляют безработные и необразованные, 2,5 - женщины, 0,2 - дети в возрасте от 14 до 17 лет, 5,9% - лица от 18 до 24 лет, 16,5% - от 25 до 29 лет и 77,4% - в возрасте от 30 лет и старше.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года к административной ответственности были привлечены 754 человека, что на 17,6 процента меньше показателя соответствующего периода 2022 года.

В январе-июне 2023 года было конфисковано 3537,3 килограмма наркотических средств и психотропных веществ (2133,9 кг - марихуана, 1005,4 кг - героин, 171,7 кг - опиум, 49,8 кг - гашиш, гашишное масло и смола, 0,5 кг - кокаин, 176 кг - другие наркотики и сильнодействующие вещества), что на 39,2 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.