Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Будет ограничено движение на участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией

Общество Материалы 22 августа 2023 15:58 (UTC +04:00)
Будет ограничено движение на участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С 01:00 до 07:00 26 августа будет ограничено движение автотранспорта в обоих направлениях на 28 км автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, это связано со строительством надземного пешеходного перехода на данном участке дороги.

"Агентство просит водителей соблюдать в указанный период требования временных дорожных знаков, которые будут установлены в связи с этим на данном участке", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости