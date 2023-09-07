В Физули вручены ключи от новых домов еще 25 семьям

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением главы азербайджанского государства продолжается процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули. Утром 25 семей (102 человека), выехавших из Баку, прибыли в Физули.

Как сообщает Trend, прибывшие в город Физули семьи были торжественно встречены сотрудниками Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Вернувшиеся в родные края семьи выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также благодарность героической азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации. Семьям были вручены ключи от их новых домов.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 95 семей из 349 человек. В ближайшие дни переселение семей в город Физули продолжится.