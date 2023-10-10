Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Подписана Бакинская декларация об учреждении сети управляющих тюркскими памятниками ОТГ

Общество Материалы 10 октября 2023 13:38 (UTC +04:00)
Подписана Бакинская декларация об учреждении сети управляющих тюркскими памятниками ОТГ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Подписана Бакинская декларация об учреждении сети управляющих тюркскими памятниками Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, подписание состоялось в рамках международной конференции "Города жизнеспособного и устойчивого наследия" ("Livable and Sustainable Heritage Cities"), проведенной при организации Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Организацией тюркских государств (ОТГ).

Бакинская декларация подписана между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости