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Автопарк дорожной полиции Азербайджана пополнился новыми автомобилями (ФОТО)

Общество Материалы 31 октября 2023 17:18 (UTC +04:00)
Автопарк дорожной полиции Азербайджана пополнился новыми автомобилями (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ – В социальных сетях появились фотографии новых автомобилей, принадлежащих Главному управлению государственной дорожной полиции. Это автомобили VOLVO модели S90.

В ответ на запрос Trend во вторник в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана сообщили, что наряду с другим автомобилями, находящимися в пользовании государственной дорожной полиции, в настоящее время также используются автомобили VOLVO модели S90.

Напомним, что автопроизводитель VOLVO считается лидером в области автомобильной безопасности.

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Автопарк дорожной полиции Азербайджана пополнился новыми автомобилями (ФОТО)
Автопарк дорожной полиции Азербайджана пополнился новыми автомобилями (ФОТО)
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