БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по лечению COVID-19. Отныне людей старше 65 лет ВОЗ относит к группе умеренного, а не высокого риска.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на информацию, распространенную ВОЗ.

Нынешние варианты вируса COVID-19, как правило, вызывают менее тяжелое заболевание, тогда как уровень иммунитета выше благодаря вакцинации, что приводит к снижению риска тяжелого заболевания и смерти для большинства пациентов. Обновленные рекомендации ВОЗ по лечению болезни включают новые оценки исходного риска госпитализации пациентов с нетяжелым течением COVID-19. Это поможет медицинским работникам выявлять лиц с высоким, средним или низким риском госпитализации и назначать соответствующее лечение.

К категории умеренного риска теперь отнесены люди, входившие ранее группу высокого риска, в том числе те, кому больше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, инвалидностью и сопутствующими хроническими заболеваниями, говорится в сообщении. Речь идет об ожирении, диабете, а также о хронических болезнях, включая заболевания почек, печени, рак. Расчетный уровень госпитализации для пациентов этой группы составляет 3 процента.

Люди с ослабленным иммунитетом остаются в группе более высокого риска, если они заразятся COVID-19, отметили в ВОЗ. Расчетный уровень госпитализации составляет 6 процентов. Те, кто не относится к категориям высокого или умеренного риска, имеют низкий риск госпитализации (0,5 процента). Большинство людей относятся к группе низкого риска, отмечают в организации.

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