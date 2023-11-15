На содержание парламента Азербайджана предусмотрено выделение более 50 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете на 2024 год на содержание Милли Меджлиса (парламент) и его аппарата предусмотрено выделение 50 миллионов 919 тысяч 10 манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил руководитель управления делами Милли Меджлиса Фирудин Гаджиев.

Он отметил, что 75,12 процента от общей стоимости сметы расходов составляют отчисления, связанные с фондом оплаты труда и заработной платой.

Ф.Гаджиев добавил, что на средства, предусмотренные сметой расходов на 2023 год, были закуплены и сданы в эксплуатацию различные виды автомобилей с целью улучшения материально-технической базы автопарка Милли Меджлиса.

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