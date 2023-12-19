В Азербайджане устанавливается административная ответственность за распространение данных о передвижении личного состава ВС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается административное наказание для военнослужащих, распространяющих информацию о дислокации или перемещении личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники ВС страны.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в новой статье -614-1, которую предложено добавить в Кодекс об административных правонарушениях, обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за распространение информации о дислокации или перемещении личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники ВС страны в средствах массовой информации, в том числе на информационном ресурсе в интернете, военнослужащими или призванными на сборы военнообязанными будет применяться административный арест на срок от десяти дней до одного месяца.

Действие вышеуказанной статьи не распространяется на случаи распространения этой информации государственными органами (учреждениями).

Данная мера наказания применяется, если вышеупомянутое деяние не влечет уголовной ответственности согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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