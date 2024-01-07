Определены нормы обеспечения озеленения в Баку на душу населения

БАКУ /Trend/ - В Баку планируется обеспечить нормы озеленения на уровне 8 м² на человека.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно международным критериям, нормы обеспечения озеленения колеблются в пределах 5-15 м² на человека. Это соответствует нормам обеспечения зелеными насаждениями населенных пунктов, утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 января 2018 года.

В рамках генерального плана необходимо учитывать характер полупустынного ландшафта и климатические условия города, а также сильные ветры и нехватку водных ресурсов для орошения. Это означает, что в городе в основном будут создаваться небольшие или среднего масштаба зоны зеленых насаждений. В контексте Генерального плана города Баку обеспечение зеленых насаждений на уровне 8 м² на душу населения представляется целесообразным и достижимым.