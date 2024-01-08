Министр национальной обороны Турции встретился с участниками Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с группой азербайджанцев-участников 44-дневной Отечественной войны, находящихся с визитом в этой стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что во встрече, прошедшей в министерстве, также приняли участие начальник Генерального штаба ВС Турции генерал армии Метин Гюрак, командующий ВМС Турции адмирал Эрджумент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал Сельджук Байрактароглу и командующий ВВС Турции Зия Джамаль Кадыоглу.

Напомним, что по приглашению Турецкой ассоциации ветеранов войны и при организации Общественного объединения «Просвещение молодежи офицерами запаса»» Турцию посетила группа азербайджанцев-ветеранов Отечественной войны.