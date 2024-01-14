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Дорожная полиция обратилась к пешеходам Азербайджана в связи со снежной погодой

Общество Материалы 14 января 2024 05:34 (UTC +04:00)
Дорожная полиция обратилась к пешеходам Азербайджана в связи со снежной погодой

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к пешеходам в связи со снежной погодой, передает Trend.

В обращении говорится:

«Уважаемые пешеходы!

- будьте осторожны при передвижении по скользким мраморным тротуарам;

- переходите дорогу, убедившись, что на дороге нет машин;

- не носите обувь на высоком каблуке в снежную погоду. Убедитесь, что обувь не скользкая и удобная;

- не кладите руку в карман, когда находитесь на улице, чтобы регулировать баланс тела рукой и не упасть;

- передвигайтесь маленькими и медленными шагами;

- пользуйтесь перилами поднимаясь и спускаясь по лестнице;

- помните, что под мягким снегом может быть твердый лед».

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