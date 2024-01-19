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Увеличено количество служебных автомобилей ЦИК Азербайджана

Общество Материалы 19 января 2024 19:47 (UTC +04:00)
Увеличено количество служебных автомобилей ЦИК Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Увеличено количество служебных легковых автомобилей Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как сообщает Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменение в постановление "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях Азербайджанской Республики, финансируемых из государственного бюджета".

Согласно изменению, количество служебных легковых автомобилей Центральной избирательной комиссии увеличено с 19 до 22 единиц.

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