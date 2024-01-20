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Али Асадов подписал постановление в связи с награждением спортсменов и их тренеров

Общество Материалы 20 января 2024 13:35 (UTC +04:00)
Али Асадов подписал постановление в связи с награждением спортсменов и их тренеров

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Будут награждаться спортсмены Азербайджанской Республики и их тренеры, показавшие наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящим в паралимпийскую и неолимпийскую программы, наряду с олимпийской.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в решение № 57 Кабинета министров Азербайджана от 24 марта 2000 года "О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящим в олимпийскую программу".

Согласно постановлению, в список награждаемых добавлены спортсмены Азербайджанской Республики и их тренеры, показавшие наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящих в паралимпийскую и неолимпийскую программы.

Представляем таблицу сумм премий:

Вид соревнований

Занятое место и сумма наград

(в манатах)

I

II

III

1

2

3

4

5

1.

Чемпионат мира

спортсмен

15000

10000

6000

тренер

7500

5000

3000

2.

Чемпионат Европы

спортсмен

10000

6000

2000

тренер

5000

3000

1000

3.

Финальное соревнование Кубка мира (общий зачет)

спортсмены команды

20000

15000

10000

тренеры команды

10000

7500

5000

4.

Финальное соревнование Кубка Европы (общий зачет)

спортсмены команды

15000

10000

8000

тренеры команды

7500

5000

4000

5.

Финальное соревнование Кубка мира (индивидуальное)

спортсмен

6000

4000

3000

тренер

3000

2000

1500

6.

Финальное соревнование Кубка Европы (индивидуальное)

спортсмен

4000

3000

2000

тренер

2000

1500

1000

7.

Первенство мира (молодежное)
спортсмен

3000

2000

1500

тренер

1500

1000

750

8.

Первенство мира (юниоры)

спортсмен

2500

1500

1000

тренер

1250

750

500

9.

Первенство Европы (молодежное)

спортсмен

2000

1000

800

тренер

1000

500

400

10.

Первенство Европы (юниоры)

спортсмен

1500

800

600

тренер

750

400

300
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