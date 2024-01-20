Али Асадов подписал постановление в связи с награждением спортсменов и их тренеров

БАКУ /Trend/ - Будут награждаться спортсмены Азербайджанской Республики и их тренеры, показавшие наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящим в паралимпийскую и неолимпийскую программы, наряду с олимпийской.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в решение № 57 Кабинета министров Азербайджана от 24 марта 2000 года "О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящим в олимпийскую программу".

Согласно постановлению, в список награждаемых добавлены спортсмены Азербайджанской Республики и их тренеры, показавшие наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящих в паралимпийскую и неолимпийскую программы.

Представляем таблицу сумм премий: