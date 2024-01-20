Али Асадов подписал постановление в связи с награждением спортсменов и их тренеров

БАКУ /Trend/ - Будут награждаться спортсмены Азербайджанской Республики и их тренеры, показавшие наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящим в паралимпийскую и неолимпийскую программы, наряду с олимпийской.
Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в решение № 57 Кабинета министров Азербайджана от 24 марта 2000 года "О награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящим в олимпийскую программу".
Согласно постановлению, в список награждаемых добавлены спортсмены Азербайджанской Республики и их тренеры, показавшие наивысшие результаты на чемпионатах мира и Европы и кубковых соревнованиях по видам спорта, входящих в паралимпийскую и неолимпийскую программы.
Представляем таблицу сумм премий:
|
№
|
Вид соревнований
|
Занятое место и сумма наград
(в манатах)
|
I
|
II
|
III
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.
|
Чемпионат мира
|
спортсмен
|
15000
|
10000
|
6000
|
тренер
|
7500
|
5000
|
3000
|
2.
|
Чемпионат Европы
|
спортсмен
|
10000
|
6000
|
2000
|
тренер
|
5000
|
3000
|
1000
|
3.
|
Финальное соревнование Кубка мира (общий зачет)
|
спортсмены команды
|
20000
|
15000
|
10000
|
тренеры команды
|
10000
|
7500
|
5000
|
4.
|
|
спортсмены команды
|
15000
|
10000
|
8000
|
тренеры команды
|
7500
|
5000
|
4000
|
5.
|
|
спортсмен
|
6000
|
4000
|
3000
|
тренер
|
3000
|
2000
|
1500
|
6.
|
|
спортсмен
|
4000
|
3000
|
2000
|
тренер
|
2000
|
1500
|
1000
|
7.
|
Первенство мира (молодежное)
|спортсмен
|
3000
|
2000
|
1500
|
тренер
|
1500
|
1000
|
750
|
8.
|
Первенство мира (юниоры)
|
спортсмен
|
2500
|
1500
|
1000
|
тренер
|
1250
|
750
|
500
|
9.
|
Первенство Европы (молодежное)
|
спортсмен
|
2000
|
1000
|
800
|
тренер
|
1000
|
500
|
400
|
10.
|
Первенство Европы (юниоры)
|
спортсмен
|
1500
|
800
|
600
|
тренер
|
750
|
400
|
300