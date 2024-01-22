Утвержден новый состав коллегии миннауки и образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав коллегии министерства науки и образования Азербайджана.
Как передает Trend, Кабинет министров принял в связи с этим соответствующее постановление.
Согласно постановлению, коллегия министерства науки и образования утверждена в следующем составе:
Председатель коллегии
министр науки и образования
Члены коллегии:
Заместители министра науки и образования Азербайджанской Республики
Министр образования Нахчыванской Автономной Республики
Руководитель аппарата министерства науки и образования Азербайджанской Республики
Директор Государственного агентства профессионального образования при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики
Директор Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики
Директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики
Директор Института образования Азербайджанской Республики.
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