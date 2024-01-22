Утвержден новый состав коллегии миннауки и образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав коллегии министерства науки и образования Азербайджана.

Как передает Trend, Кабинет министров принял в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно постановлению, коллегия министерства науки и образования утверждена в следующем составе:

Председатель коллегии

министр науки и образования

Члены коллегии:

Заместители министра науки и образования Азербайджанской Республики

Министр образования Нахчыванской Автономной Республики

Руководитель аппарата министерства науки и образования Азербайджанской Республики

Директор Государственного агентства профессионального образования при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики

Директор Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики

Директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики

Директор Института образования Азербайджанской Республики.

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