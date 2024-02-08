Стало известно о деталях учебной программы в Карабахском университете

БАКУ /Trend/ - В Карабахском университете, который будет функционировать в Ханкенди, будет проводиться обучение по 20 специальностям уровня бакалавриата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев.

Замминистра отметил, что на следующем этапе начнется обучение еще по 10 направлениям специальностей. "В университете предполагается поэтапное обучение 10 тысяч человек. Университет будет осуществлять подготовку кадров по всем уровням высшего образования - бакалавриату, магистратуре, докторантуре. Помимо этого, будут проводиться исследования в различных областях и направлениях науки", - добавил Исаев.

Напомним, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 ноября 2023 года в целях удовлетворения спроса на высококвалифицированные кадры в соответствии с социально-экономическими потребностями региона и сохранения исторически существовавших традиций в области образования на базе высшего учебного заведения, расположенного в городе Ханкенди, было создано юридическое лицо публичного права "Карабахский университет" при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Устав Карабахского университета". Университет будет располагаться в городе Ханкенди.

Деятельность университета будет заключаться в следующем:

- подготовка специалистов с высшим образованием широкого профиля по образовательным программам отдельных специальностей на базе полного среднего образования и среднего специального образования на уровне бакалавриата;

- более углубленное изучение отдельных областей по специализации для научных исследований или профессиональных целей на уровне магистратуры;

- подготовка высококвалифицированных научных кадров на уровне докторантуры, повышение квалификации и соискание ученых степеней;

- реализация программ среднего и дополнительного образования;

- проведение исследований в различных областях и направлениях науки.

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