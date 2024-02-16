Задержанный в Азербайджане гражданин России экстрадирован в свою страну

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Азербайджане гражданин Российской Федерации экстрадирован в свою страну.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что ходатайство Генеральной прокуратуры России о передаче гражданина этой страны Голубева Владислава Владимировича, 1966 года рождения, обвиняемого по статье 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ и объявленного в межгосударственный розыск правоохранительными органами, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

В.Голубев был задержан 11 ноября прошлого года при прохождении пограничного контроля в аэропорту, в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с международными документами было принято решение об экстрадиции обвиняемого. Сегодня в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был передан компетентным органам Российской Федерации.

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