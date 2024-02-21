Стало известно, когда Кямиль Зейналлы вернется в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Хотя Армения объявила Кямиля Зейналлы в федеральный розыск, обвинив его в тяжких преступлениях, Россия проявила гуманность.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщил адвокат Кямиля Зейналлы Алекпер Гараев.

Он отметил, что при содействии правительства Азербайджана Кямиль Зейналлы сегодня вернется на Родину.

Отметим, что сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы. Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ. Как только стало известно о задержании гражданина Азербайджана, по поручению Посла Полада Бюльбюльоглу в аэропорт были направлены консул и вице-консул, которые выяснили обстановку на месте.

21 февраля ранним утром приглашённый Посольством адвокат провёл с К. Зейналлы встречу, во время которой объяснил его права, предусмотренные законом.

В социальных сетях опубликована копия обвинения, выдвинутого против Кямиля Зейналлы.

Согласно данному документу, в отношении К.Зейналлы выдвинуты обвинения по статьям 149.1.1, 135.1.1, 135.6.1, 135.11.1, 140.2.2 и 147.1 УК Армении:

Статья 135. Преступления против человечности

- 135.1.1. - убийство

- 135.6.1. - пытки

135.11.1. - иные бесчеловечные деяния, причинившие серьезный вред здоровью человека или тяжелые страдания;

Статья 140. Военные преступления с использованием запрещенных методов ведения войны

- 140.2.2. Отдавать приказы или угрожать приказом никого не оставлять в живых во время международного вооруженного конфликта или немеждународного вооруженного конфликта;

147.1. Привлечение наемников, организация тренировочных лагерей для наемников, обучение или изучение навыков работы в качестве наемников, финансирование наемников, использование наемников в вооруженных конфликтах или военных операциях, или участие в качестве наемника в вооруженных конфликтах, боевых действиях или согласованных актах насилия.

Статья 149. Агрессия

- 149.1. 1. Планирование, подготовка, инициирование или осуществление агрессии лицом, которое фактически руководит, контролирует или руководит политическими или военными операциями государства.

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