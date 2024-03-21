Названо количество получателей пенсии по возрасту в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2024 года в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана были зарегистрированы 1 миллион 96,0 тысяч пенсионеров (на 1 января прошлого года - 1 миллион 114,2 тысячи), что составляет 10,8 процента населения страны.

Об этом в четверг Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Было отмечено, что 64 процента из них получают пенсию по возрасту, 23,6 процента - по инвалидности, а 12,4 процента - по потере кормильца.

"Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 18,6 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 441,3 маната, что равно 47,3 процента от среднемесячной заработной платы. В целях дальнейшего усиления социальной защиты пенсионеров соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики с 1 января 2024 года все виды трудовых пенсий были проиндексированы и увеличены в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы. Наряду с этим, в целях обеспечения социальной защиты населения отдельным категориям лиц назначаются различные виды ежемесячных социальных пособий. Так, по состоянию на 1 января 2024 года численность получателей пособий по возрасту составляет 143,7 тысячи человек (128,3 тысячи по состоянию на 1 января прошлого года), по инвалидности - 47 тысяч человек, вместе с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет всего 217,7 тысячи (46,7 тысячи и 209,5 тысячи соответственно), лиц, получающих пособия по потере кормильца - 57,2 тысячи (56,1 тысячи) человек, а число получателей других видов пособий составило 23,4 тысячи (24,3 тысячи) человек", - говорится в сообщении ведомства.

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