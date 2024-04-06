Новым законом будет предотвращен ввоз в Азербайджан некачественных сигарет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вводится система разрешений на осуществление деятельности по производству и импорту табачных изделий.

Как сообщает в субботу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

В законопроекте отмечается, что с этой целью будет осуществляться регистрация и ведение Реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства и импорта табачных изделий.

Данный механизм направлен на обеспечение интересов общества, в том числе здоровья населения, и предупреждение случаев злоупотреблений. Так, несоответствие ряда табачных изделий, производимых на территории Азербайджана, санитарно-гигиеническим нормам и реализация на рынке товаров низкого качества и неизвестного происхождения, наравне со становлением источником опасности для здоровья населения, приводит к широкому распространению случаев уклонения от уплаты налогов.

Следует отметить, что внедрение разрешительной системы направлено на защиту интересов ответственных и профессиональных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в данной сфере, защиту внутреннего рынка от продукции низкого качества, обеспечение защиты здоровья населения, регулирование производства и оборота, предупреждение случаев уклонения от уплаты налогов и незаконного производства, формирование конкурентоспособного инвестиционного климата в существующей сфере, повышение экспортного потенциала выпускаемой продукции и обеспечение перспектив использования местного сырья.

Учитывая, что производство табачных изделий осуществляется на базе специального оборудования, а построение производственной линии на базе этого оборудования требует больших вложений. Для установки одной производственной линии на основе упомянутого оборудования требуются средства в размере 10 миллионов долларов США. Для нормальной работы предприятия важно наличие двух производственных линий, состоящих из этого оборудования. Указанная сумма включает в себя не только стоимость технологического оборудования, но и другие расходы, связанные с формированием предприятия.

Принимая во внимание вышеизложенное, имеется необходимость в определении минимальной суммы инвестиций в оборудование в размере 34 миллионов манатов при государственной регистрации субъектов, желающих осуществлять деятельность в сфере производства сигарет. Установление подобного регулирования приведет к повышению конкурентоспособности отечественных производителей табачных изделий на международном рынке, привлечению в страну инвестиций, которые будут отвечать глобальным вызовам, увеличению инвестиций и производительности труда, способствуя формированию конкурентоспособного производственного процесса.

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