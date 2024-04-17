В Азербайджане задержаны 60 человек, подозреваемых в совершении преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было обеспечено раскрытие 59 преступлений, зарегистрированных на территории страны 16 апреля, а также 8 нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 98 человека, находившихся в розыске (в том числе 79 человек в качестве должников).

"Выявлено 37 фактов, связанных с наркотиками, и 15 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 60 человек", - говорится в информации ведомства.

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