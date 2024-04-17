Цель «Хазри» - чемпионство в кубке и чемпионате - Мурат Дикмен

БАКУ /Trend/ - Разница 31:14, достигнутая нами в первом периоде, явно повлияла на ход игры.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал Мурат Дикмен, главный тренер баскетбольного клуба "Хазри", вышедшего в финал Кубка Азербайджана.

Турецкий специалист прокомментировал победу над "НТД-Индиго" в полуфинале турнира.

«Поздравляю команду, она сегодня очень хорошо сражалась. Игра была в наших руках. После поражения в матче против «Серхедчи» в чемпионате мы увидели, что слабы в защите и потеряли концентрацию. Вот почему на этой неделе мы уделяем приоритетное внимание тренировкам по обороне. Во втором периоде команда почувствовала усталость. Я воспринимаю это как нормальное явление, потому что наши местные игроки практически безостановочно боролись на поле. В третьей 10-минутке мы снова показали ту игру, которую хотели. В последний период сценарий развивался так, как мы хотели. Как я всегда и говорю, я горжусь своей командой. Каждый делает все возможное. В первый день приезда я сказал, что главное - быть хорошей командой. Наша цель - чемпионство в кубке и чемпионате. Мы заслужили победу в этом матче. Нам нужно подготовиться к финальному поединку через три дня», - сказал он.

Отметим, что «Хазри» победил со счетом 78:73.