В Азербайджане повысится минимальная заработная плата

БАКУ /Trend/ - В следующем году минимальная заработная плата в Азербайджане составит 400 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом нашел отражение в комментарии Счетной палаты к законопроекту Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Это на 55 манатов, или на 15,9 процента больше, чем в 2024 году.

Отметим, что в 2024 году минимальная заработная плата составляла 345 манатов.

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