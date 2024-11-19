Размер стипендии, выплачиваемой ветеранам войны, должен быть увеличен - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Размер стипендии, выплачиваемой ветеранам войны в Азербайджане, должен быть увеличен.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева во время обсуждения бюджета на 2025 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, региональным вопросам.

"В целях усиления социальной защиты ветеранов войны должна быть увеличена сумма "Стипендии Президента Азербайджанской Республики ветеранам войны".

При этом необходимо увеличить денежное обеспечение, выплачиваемое военнослужащим (за исключением срочников действительной военной службы) по занимаемой ими должности, по воинским званиям, а также суммы на аренду временного жилья",- добавила С.Алиева.

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