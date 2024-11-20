ЗАО «AzerGold» успешно реализовало проект “Реинтродукция редких растений, произрастающих в Дашкесанском районе" (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В рамках проекта ЗАО “AzerGold” “Реинтродукция редких растений, произрастающих в Дашкесанском районе” вокруг месторождения золото “Човдар” успешно проведено размножение и реинтродукция редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в “Красную книгу” Азербайджанской Республики.

В ходе очередной акции, организованной в рамках “Года солидарности за зеленый мир”, были проведены массовые посадки редких видов деревьев и растений таких как, Шиповник зангезурский (Rosa zangezura P.Jarosch.), Шиповник низами (Rosa nisami Sosn.), Каркас кавказский (Celtis caucasica Willd.), Гранат обыкновенный (Punica granatum L.), Крушина крупнолистная, ломкая (Frangula grandiflora A.Pool), Клен траутветтера (Acer trautvetteri L.), Каштан посевной (Castanea sativa Mill.), Железное дерево (Parrotia persica (DC.) C.A.Mey.), Дуб каштанолистный (Quercus castaneifolia C.A.Mey.), Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum L).

Отметим, что ЗАО “AzerGold” в рамках проекта “Реинтродукция редких растений, произрастающих в Дашкесанском районе” в 2021-2024 годах при непосредственном участии сотрудников Института Ботаники Министерства Науки и Образования были выявлены находящиеся под угрозой исчезновения деревья и растения, семена которых были собраны с гор вокруг месторождения “Човдар”. Эти семена были отсортированы, высушены соответствующими лекарственными средствами и выращены на опытном поле в специальном агротехническом порядке.

В рамках текущей акции в общей сложности 3 раза, в октябре-ноябре каждого года, в Дашкесанском районе, на обширной территории, отведенной вокруг рудника “Човдар”, как одной из территорий, где исторически произрастали редкие, находящиеся под угрозой исчезновения саженцы деревьев и кустарники, было обеспечено их посев и размножение. Во время акции этого года также была проведена массовая посадка редких видов деревьев и растений, естественным образом распространенных в других регионах, вокруг месторождения золото “Човдар”. Указанные культуры были взяты под постоянный контроль экологами Човдарского интегрированного регионального участка по переработке ЗАО “AzerGold” для обеспечения регулярного ухода.

Напомним, что в 3-м издании “Красной книги” Азербайджанской республики, опубликованном в 2023 году, отражен этот экологически важный проект, осуществляемый ЗАО “AzerGold”.

ЗАО “AzerGold”, как государственная компания, представляющая горнодобывающую промышленность нашей страны, осуществляет необходимые меры по более эффективному экологическому управлению месторождениями, минимизации воздействия на окружающую среду в процессе добычи. Наряду с этим, в рамках политики ЗАО по социальному воздействию и ответственности с целью сохранения экологического баланса постоянно организуются массовые мероприятия, в том числе акции по посадке деревьев и озеленению.