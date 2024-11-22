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Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)

Общество Материалы 22 ноября 2024 12:22 (UTC +04:00)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Фото: Carlsberg Azerbaijan

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20 ноября посол Дании в Турции и Азербайджане Оле Тофт и датская делегация в составе членов парламента, представителей организации датской промышленности и датских бизнес-ассоциаций и компаний, посетили завод «Carlsberg Azerbaijan».

Гостей встретили Генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис и члены Совета директоров компании.

На встрече датским представителям рассказали о деятельности компании в Азербайджане, истории завода, производственных линиях и выпускаемой продукции. Также гости во время экскурсии по заводу ознакомились с процессом производства.

Генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис сообщил, что с момента начала своей деятельности в Азербайджане в 2008 году компания инвестировала в экономику страны более 75 млн манатов и выплатила налогов на сумму более 35-38 млн манатов:

«В 2021 году Carlsberg Azerbaijan подписала меморандум с Министерством экономики, направленный на локализацию сырья, развитие экспорта, улучшение условий труда и стимулирование роста пивного рынка, обязавшись инвестировать 25 млн манатов в эти направления в период с 2021 по 2025 годы. Азербайджан остается для нас привлекательным напрвлением для инвестиций, и в настоящее время мы разрабатываем еще более обширный инвестиционный план на будущее».

Анне Хойер Симонсен, старший директор и руководитель климатической политики организации датской промышленности, в свою очередь, отметил:

«Именно такие компании, как Carlsberg, несут ответственность за внедрение изменений на практике и разработку решений, необходимых для достижения наших целей. Для политиков и членов гражданского общества крайне важно углубить свое понимание этих преобразующих процессов, и поэтому мы высоко ценим то, что Carlsberg открыл для нас свои двери».

Отметим, что пивоваренный завод в Хырдалан был введен в эксплуатацию в 1969 году и вошел в состав «Carlsberg Group» в 2008 году. Его текущая производственная мощность составляет 8 млн декалитров в год, а продукция представлена более чем в 12,5 тыс. торговых точках Азербайджана. За более чем 16 лет работы в Азербайджане компания расширила свой бизнес и увеличивает инвестиции в экономику страны.

Напомним, что компания также реализует в Азербайджане стратегию устойчивого развития «Вместе к устойчивому будущему». В рамках этой стратегии компания реализовала ряд инициатив по устойчивому развитию, одновременно повышая операционную эффективность своих пивоварен. В 2023 году потребление воды было снижено на 21,3%, а выбросы CO2 — на 18,1%, по сравнению с показателями 2015 года.

Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)
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