Делегация Дании посетила завод Carlsberg Azerbaijan (ФОТО)

20 ноября посол Дании в Турции и Азербайджане Оле Тофт и датская делегация в составе членов парламента, представителей организации датской промышленности и датских бизнес-ассоциаций и компаний, посетили завод «Carlsberg Azerbaijan».

Гостей встретили Генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис и члены Совета директоров компании.

На встрече датским представителям рассказали о деятельности компании в Азербайджане, истории завода, производственных линиях и выпускаемой продукции. Также гости во время экскурсии по заводу ознакомились с процессом производства.

Генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Алиус Антулис сообщил, что с момента начала своей деятельности в Азербайджане в 2008 году компания инвестировала в экономику страны более 75 млн манатов и выплатила налогов на сумму более 35-38 млн манатов:

«В 2021 году Carlsberg Azerbaijan подписала меморандум с Министерством экономики, направленный на локализацию сырья, развитие экспорта, улучшение условий труда и стимулирование роста пивного рынка, обязавшись инвестировать 25 млн манатов в эти направления в период с 2021 по 2025 годы. Азербайджан остается для нас привлекательным напрвлением для инвестиций, и в настоящее время мы разрабатываем еще более обширный инвестиционный план на будущее».

Анне Хойер Симонсен, старший директор и руководитель климатической политики организации датской промышленности, в свою очередь, отметил:

«Именно такие компании, как Carlsberg, несут ответственность за внедрение изменений на практике и разработку решений, необходимых для достижения наших целей. Для политиков и членов гражданского общества крайне важно углубить свое понимание этих преобразующих процессов, и поэтому мы высоко ценим то, что Carlsberg открыл для нас свои двери».

Отметим, что пивоваренный завод в Хырдалан был введен в эксплуатацию в 1969 году и вошел в состав «Carlsberg Group» в 2008 году. Его текущая производственная мощность составляет 8 млн декалитров в год, а продукция представлена более чем в 12,5 тыс. торговых точках Азербайджана. За более чем 16 лет работы в Азербайджане компания расширила свой бизнес и увеличивает инвестиции в экономику страны.

Напомним, что компания также реализует в Азербайджане стратегию устойчивого развития «Вместе к устойчивому будущему». В рамках этой стратегии компания реализовала ряд инициатив по устойчивому развитию, одновременно повышая операционную эффективность своих пивоварен. В 2023 году потребление воды было снижено на 21,3%, а выбросы CO2 — на 18,1%, по сравнению с показателями 2015 года.