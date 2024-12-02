На муниципальные выборы наблюдатели из-за рубежа приглашены не будут - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - На муниципальные выборы в Азербайджане наблюдатели из-за рубежа приглашены не будут.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Мы примем обращения всех желающих, но сами приглашать зарубежных наблюдателей не будем. Потому что муниципальные выборы - это внутренний процесс", - сказал М.Панахов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

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