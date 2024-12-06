Создано ОО "Западные азербайджанцы, проживающие в Узбекистане" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева, функционирующем в Узбекистане, при организационной поддержке проживающих в этой стране западных азербайджанцев и при поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане состоялось мероприятие.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, заместитель директора Культурного центра Надир Алимирзаев, выступая с вступительной речью, рассказал об этнических чистках и депортациях, совершенных армянами против азербайджанцев в Западном Азербайджане на протяжении веков, а также об общественно-политической и культурной жизни азербайджанцев Кавказа и Западного Азербайджана в XIX-XX веках, рассказал о роли, которую они играют в литературно-культурной среде.

Отмечается, что председатель заседания Видади Гурбанов обратился с просьбой о выдвижении кандидатов на должность главы и заместителя председателя созданного Общественного объединения.

"По предложению Исмаила Мамедова участники заседания поддержали кандидатуру Ильхама Абдуллаева, родом из Басаркечарского района Западного Азербайджана, на должность руководителя Общественного объединения "Западные азербайджанцы, проживающие в Узбекистане", а на должность заместителя - Адалята Годжаманова.

По итогам Учредительного собрания ОО "Западные азербайджанцы, проживающие в Узбекистане" участники конференции договорились о подготовке документов для отправки в соответствующие организации",- говорится в сообщении Госкомитета.

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