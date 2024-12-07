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В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 7 декабря 2024 14:27 (UTC +04:00)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - 7 декабря в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали 8-е первенство страны и чемпионат Баку по прыжкам на батуте, 20-е первенство страны и чемпионат Баку по тамблингу.

Как сообщает Trend, в соревнованиях по прыжкам на батуте спортсмены выступят в индивидуальной и синхронной программах в возрастных категориях малышей (2017 год рождения), детей (2014-2016 годы рождения), пре-юниоров (2012-2013 годы рождения), юниоров (2008-2011 годы рождения) и взрослых (2007 годы рождения и старше).

На соревнованиях по тамблингу свое мастерство продемонстрируют спортсмены в возрастных категориях детей, пре-юниоров, юниоров и взрослых.

Победители будут определены по сумме двух выступлений на квалификационном этапе.

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В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовали национальные соревнования по гимнастике (ФОТО)
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