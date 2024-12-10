ХАНКЕНДИ /Trend/ - Подготовлен электронный вариант "Атласа природных ресурсов Карабаха".

Об этом сказал начальник отдела минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Кянан Керимли на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в городе Ханкенди, сообщает Trend.

Он отметил, что в Плане мероприятий, подготовленном в соответствии с направлениями деятельности в "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года № 3587, министерство экологии и природных ресурсов определено в качестве основного исполнительного органа по 16 мероприятиям и в качестве другого исполнительного органа по 25 мероприятиям.

По словам Керимли, основными приоритетными направлениями в указанных мероприятиях являются восстановление деятельности особо охраняемых природных территорий на освобожденных от оккупации землях, закладка новых зеленых насаждений, оценка подземных и наземных источников воды, минерально‒сырьевых ресурсов, восстановление сети гидрометеорологических наблюдений, подготовка электронного "Атласа природных ресурсов Карабаха" и цифровых тематических карт Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, инвентаризация лесного фонда, создание "Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства", "Умного" питомника" и "Леса дружбы", а также реализация проектов по восстановлению уничтоженных лесных массивов и реинтродукции видов фауны.

"В соответствии с реализацией мероприятий была подготовлена карта Государственного природного заповедника Баситчай и Государственного природного заказника Дашалты с ее утверждением Кабинетом министров. В настоящее время ведутся работы по согласованию проекта карты Государственного природного заповедника Аразбою с соответствующими государственными органами. Кроме того, заложены новые зеленые насаждения на территории Зангиланского района - на площади 55 га, на территории Агдамского района - 11 га и Джебраильского района - 38 га. Продолжаются работы по закладке новых зеленых насаждений на территории Джебраильского и Физулинского районов", - отметил он.

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