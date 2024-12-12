Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2024 13:08 (UTC +04:00)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит 21 год с кончины великого лидера Гейдара Алиева - архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа.

Как сообщает в четверг Trend, помимо государственных деятелей, могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения посещают граждане и представители общественности, чтобы почтить его память и помолиться за упокой его души.

Поток людей, идущих на Аллею почетного захоронения, не прекращается с самого утра.

Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости