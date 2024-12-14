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Секретарь Ватикана прибыл с визитом в Баку

Общество Материалы 14 декабря 2024 09:55 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Cекретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер начал свой трехдневный визит в Азербайджан, передает Trend.

Основная цель визита — закладка фундамента новой церкви в столице Баку, посвященной Иоанну Павлу II.

Согласно программе, опубликованной на странице Государственного секретариата Святого Престола в соцсети X, архиепископ Галлахер встретится сегодня с представителями местных религиозных общин и посетит образовательный центр "Мерьем Меркези".

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