На платной автодороге Баку-Губа-государственная граница с Россией началось применение "Карт скоростного проезда"

БАКУ /Trend/ - На платной автомобильной дороге Баку-Губа-государственная граница с Россией началось применение "Карт скоростного проезда".

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Водители могут приобрести карты на заправочной станции на 44,5 километре дороги Баку-Губа-граница с Россией, в пунктах оплаты проезда "Губа" и "Худат-Гусар", а также в центрах ASAN xidmət №2, 5, 6 и 7 в городе Баку, № 2 в Сумгайыте и Губе.

В настоящее время водители могут получить как "Карту скоростного проезда", так и воспользоваться платной дорогой, оплатив ее банковской картой (безналичной оплатой) на контрольно-пропускных пунктах. Однако в ближайшем будущем планируется, что пользование платной дорогой только владельцами "Карт скоростного проезда".

Водителей просят заранее приобрести "Карту скоростного проезда", чтобы избежать проблем в будущем при использовании платной дороги", - говорится в сообщении Госагентства.

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