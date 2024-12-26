Определяются места размещения материалов предвыборной агитации в связи с муниципальными выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Определение соответствующих мест размещения материалов предвыборной агитации в связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет завершено на этой неделе.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, соответствующие места размещения материалов предвыборной агитации должны быть определены местным органом исполнительной власти и муниципальными образованиями по предложению окружной избирательной комиссии.

Процесс должен быть завершен не менее чем за 30 дней до дня голосования, до 30 декабря 2024 года, в соответствии с "Календарным планом".

Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

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