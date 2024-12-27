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Ряд лиц будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами

Общество Материалы 27 декабря 2024 11:45 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обладатели дипломатических, служебных и официальных паспортов будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.

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