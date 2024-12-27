Ряд лиц будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами

БАКУ /Trend/ - Обладатели дипломатических, служебных и официальных паспортов будут освобождены от визовых требований между Азербайджаном и Мальдивами.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!