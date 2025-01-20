...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Коллектив министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 20 января 2025 17:05 (UTC +04:00)
Коллектив министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января коллектив министерства цифрового развития и транспорта посетил Аллею шехидов.

Как сообщили Trend в министерстве, на могилы шехидов, отдавших свои жизни за свободу Отчизны, были возложены гвоздики, почтена их светлая память.

Отметим, что сегодня исполняется 35-я годовщина трагедии 20 Января.

Ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Коллектив министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости