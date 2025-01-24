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Стало известно о состоянии здоровья инфицированного вирусом оспы обезьян в Азербайджане

Общество Материалы 24 января 2025 10:38 (UTC +04:00)
Стало известно о состоянии здоровья инфицированного вирусом оспы обезьян в Азербайджане
Фото: Ассоциация по управлению медицинскими территориальными единицами

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в медицинском учреждении продолжается лечение пациента, инфицированного вирусом оспы обезьян

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное и он находится под наблюдением врачей.

Напомним, что 22-летний гражданин Азербайджана совершил туристическую поездку в зарубежную страну со 2 по 11 января 2025 года и через несколько дней после возвращения в страну обратился в одну из клиник Баку с жалобами на недомогание, лихорадку, водянистую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

Наличие эпидемиологической связи с путешествием, а также симптомы, стали основанием для проведения лабораторных анализов. Результат ПЦР-исследования мазка из сыпи оказался положительным на вирус обезьяньей оспы

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