АЖД о работах на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), используя рабочие поезда на освобожденных территориях, активно участвует в реализации проектов восстановления и восстановлении собственной инфраструктуры.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

В этом направлении:

В 2021 году Президент Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз–Агбенд. Чуть позже началось проектирование и строительство железнодорожной линии. В настоящее время завершено 60 процентов строительных работ железнодорожной линии Горадиз–Агбенд.

Также в 2021 году стартовало проектирование и строительство железнодорожной линии Барда-Агдам. На данный момент завершено 95 процентов проектных работ и 94 процента строительных работ на этой линии. На первом этапе завершено строительство станций Барда, Кочерли, Тезекенд и служебных зданий. На втором этапе продолжаются работы в Агдамском железнодорожном и автовокзальном комплексе. Кроме того, начаты проектные работы по восстановлению дороги Агдам–Ханкенди.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!