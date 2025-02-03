При проведении физиотерапии необходимо учитывать режим сна, жизненную активность и график работы - специалист Минздрава

БАКУ /Trend/ - Физиотерапевт НИИ медицинской реабилитации министерства здравоохранения Азербайджана Пюстяханым Бахарлы дала интервью официальному сайту Минздрава.

Trend представляет интервью:

- Доктор, какие виды физиотерапии существуют?

- Физиотерапевтические факторы делятся на две части: естественные и искусственные. К естественным факторам относятся солнечные ванны, купание в море, прогулки по берегу моря, природные соляные пещеры, климатотерапия (климатолечение), эстетическая терапия и фонотерапия.

По характеру воздействия искусственных факторов различают: лечение электрическим током, высокочастотную электротерапию, магнитотерапию, лечение электромагнитными волнами оптического диапазона, лечение искусственно измененной воздушной средой, франклинизацию, механотерапию, водолечение (гидротерапия), бальнеотерапию, термотерапию, климатолечение, санаторно-курортное лечение и др.

- На основании каких жалоб чаще всего детям проводят физиотерапевтические процедуры?

- В последние годы в связи с развитием науки и техники у детей встречаются постуральные кифозы, сколиозы, деформации грудной клетки, плоскостопие, лордозы, а также травматические повреждения, повреждения мышц, нервов и мягких тканей, и заболевания органов дыхания. Кроме того, у детей возможны генетические и наследственные заболевания, такие как мышечные дистрофии, спинальная мышечная атрофия, а также неврологические заболевания.

В это время, в зависимости от возрастной группы, подбираются индивидуальные программы массажа, лечебная физкультура, электрофорез с кальцием и фосфором, стимуляция паравертебральных мышц, плавание в море или бассейне, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия. Дети могут проходить эти процедуры в виде лечебных курсов два раза в год.

- Какие факторы следует учитывать при физиотерапии?

- При проведении физиотерапии следует учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания, режим сна, жизненную активность и график работы. Дети, взрослые и пожилые люди по-разному реагируют на физиотерапию. Каждая возрастная группа имеет определенные требования и ограничения.

Программа должна быть разработана в соответствии с состоянием пациента и прогрессированием заболевания. Лечение должно подбираться с учетом индивидуальных жалоб и заболеваний. Соответствующие подходы применяются к неврологическим, ортопедическим, кардиопульмональным и другим заболеваниям.

При поступлении пациента с жалобами его консультируют врачи терапевтического, кардиологического, неврологического, ревматологического, эндокринологического, гастроэнтерологического и оториноларингологического профиля. На основании результатов обследований для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план лечения.

При назначении физиотерапии необходимо соблюдать избирательность, особенно в педиатрии и у лиц пожилого возраста. Дозиметрию следует выбирать в соответствии с возрастом.

- Существуют ли возрастные ограничения для физиотерапии и реабилитации?

- В физиотерапии нет абсолютных возрастных ограничений. Дозировку при назначении тех или иных процедур мы подбираем индивидуально, учитывая возраст и текущее состояние пациента. При назначении физиотерапии лицам пожилого возраста следует учитывать климатические и курортные факторы.

Также в первую очередь следует учитывать состояние сердечно-сосудистой системы пациента, а кардиологическое обследование считается обязательным.

- Какие противопоказания возможны при применении физиотерапии?

- Общими противопоказаниями для назначения физиотерапевтических процедур являются системные заболевания крови, болезнь Коксаки, гипертоническая болезнь, острый атеросклероз сосудов головного мозга, стадия декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний, кровотечения и склонность к кровотечениям, общее тяжелое состояние пациента. Кроме того, физиотерапия не рекомендуется при повышенной температуре (температуре тела выше 38°С), эпилепсии, сопровождающейся частыми припадками, высоком психомоторном возбуждении, открытых формах туберкулеза, злокачественных опухолях.

- При каких заболеваниях применяется уникальное достояние Азербайджана - нафталановая нефть?

- Как известно, нафталановая нефть (Нафталана - сорт нефти из месторождения вблизи города Нафталан) обладает высоким лечебным эффектом. Несмотря на то, что в настоящее время нефтепродукты с лечебным эффектом доступны во многих странах мира, нафталановая нефть сохраняет лидерство благодаря высокому содержанию лечебных веществ.

Нафталановая нефть богата нафтеновыми кислотами и нафтеновыми углеводородами. Благодаря богатому химическому составу нафталанотерапия оказывает гипосенсибилизирующее, противовоспалительное и анальгезирующее действие, улучшает трофику тканей, стимулирует обменные процессы, регулирует физиологическую регенерацию тканей.

Нафталановую нефть применяют как в виде общих ванн, так и в виде местных аппликаций, в виде очищенных, не содержащих смол нафтеновых углеводородов, нафтомастиков (нафталановое масло, парафин, церезин, камфора) и мазей на основе нафталанового масла. Широко применяется в основном при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных, гинекологических, ЛОР- и урологических заболеваниях.

При комплексном применении нафталановой нефти с другими физиотерапевтическими методами достигается более устойчивый терапевтический эффект.

- Какие физиотерапевтические процедуры рекомендуются для лечения сколиоза у детей и подростков?

- Ранняя диагностика и лечение сколиоза имеют важное значение, поскольку при запущенных формах хирургическое вмешательство становится неизбежным.

Существуют различные формы сколиоза. К ним относятся конгенитальный, нейромускулярный и идиопатическая формы. Конгенитальная форма связана с врожденными дефектами позвоночника. Нейромускулярная форма возникает на фоне неврологических заболеваний.

Симптомы сколиоза различаются в зависимости от степени развития. В это время выявляется асимметрия высоты плеч и таза, неравномерная разница высоты лопаток, асимметричная грудная клетка, чрезмерный прогиб поясничного отдела.

Сколиоз, выявляемый у новорожденных и детей до 3-х лет, является инфантильной формой и часто сопровождается дисплазией тазобедренных суставов.

Ювенильная идиопатическая форма — сколиоз, возникающий у детей в возрасте от 3-х до 10-ти лет. В это время увеличение искривления больше, чем в другие периоды. Адолесцентный (подростковый) сколиоз - это сколиоз, наблюдаемый в возрасте от 10 до 18 лет.

Искривления наблюдаются в различных отделах позвоночника, чаще всего в грудном и поясничном отделах. Многие осложнения можно предотвратить, если своевременно обнаружить деформации позвоночника и применить соответствующие процедуры. Важно предварительно провести рентгенологическое обследование и определить степень сколиоза.

Среди физиотерапевтических процедур при деформациях позвоночника широко применяются лечебная физкультура, упражнения на укрепление мышц, лечебный массаж, электростимуляция, электрофорез с кальцием и фосфором, плавание в бассейне. Важно отслеживать динамику сколиоза. Такие дети должны находиться под постоянным медицинским наблюдением. Им необходимо проводить профилактические мероприятия, пить витамины, содержащие кальций, фосфор, витамин D, а также придерживаться специальную диету.

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