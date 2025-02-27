Стало известно состояние здоровья пострадавших при взрыве в магазине в Баку

БАКУ /Trend/ - 27 февраля около 07:00 поступил вызов о пожаре в магазине "OBA" в молочном совхозе Бина Хазарского района города Баку.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сообщается, что на адрес вызова была отправлена бригада скорой медицинской помощи.

Бригадой скорой медицинской помощи 3 человека (женского пола) с ожоговыми ранениями различной степени тяжести были эвакуированы в Ожоговый центр, действующий при Наримановском медицинском центре.

Пострадавшим был поставлен диагноз ожог II-III степени рук и лица.

Им была оказана необходимая медицинская помощь. Лица, состояние которых оценивается как удовлетворительное, были выписаны домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении TƏBİB.

Напомним, что сегодня утром в магазине "OBA", расположенном в поселке Бина Хазарского района произошел взрыв.

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