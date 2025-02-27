На освобожденных территориях Азербайджана произрастает 165 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях насчитывается 165 видов растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Об этом заявила вице-президент НАНА, член рабочей группы по вопросам экологии Ирада Гусейнова на сегодняшнем заседании рабочей группы в Зангилане, сообщает Trend.

На освобождённых от оккупации территориях насчитывается 119 эндемичных и субэндемичных видов, относящихся к 34 семействам и 84 родам. . Кроме того, под угрозой исчезновения находятся виды, принадлежащие к 57 семействам и 99 родам", - отметила она.

И.Гусейнова отметила, что более 35 процентов растений азербайджанской флоры распространены в Карабахе.

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