С завтрашнего дня стартуют регулярные рейсы на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Организация регулярных междугородних рейсов на освобожденные от оккупации территории, а также возможность граждан выбирать время возврата при посещении указанных территорий повысили интерес к использованию этих рейсов.

В министерстве цифрового развития и транспорта сообщили Trend, что с сентября 2024 года по 25 февраля 2025 года регулярными междугородними рейсами Ханкенди-Барда и Баку-Ханкенди-Лачин 1270 рейсами было перевезено 11 682 пассажира.

Также на основе проведенных конкурсов определены перевозчики по маршрутным линиям Мингячевир – Ханкенди – Лачин и Гянджа – Ханкенди – Шуша и начата организация пассажирских перевозок. В дальнейшем, с учетом планов по развитию дорожной инфраструктуры и расселению на освобожденных территориях, планируется организация дополнительных маршрутов.

В настоящее время имеется достаточное количество маршрутов и автобусов для организации гражданских поездок на освобожденные от оккупации территории, а перевозки регулируются в соответствии с потребностями пассажиров. Кроме того, граждане имеют возможность выезжать на освобожденные от оккупации территории по трем направлениям – в Шушу, Лачин и Суговушан на личном транспорте.

Отметим, что с января 2022 года в целях посещения гражданами Азербайджанской Республики освобожденных от оккупации территорий начали действовать рейсы Баку – Шуша – Баку, Баку – Агдам – Баку, Баку – Физули – Баку, Ахмедбейли – Шуша – Ахмедбейли, Барда – Агдам - Барда по 5 направлениям. Граждане приобрели билеты на указанные рейсы через портал yolumuzqarabaga.az и в указанное время посетили освобожденные территории.

С учетом того, что для более удобных поездок граждан в освобожденные от оккупации территории были организованы ежедневные регулярные междугородние рейсы, позволяющие выбрать время обратного возвращения, а также созданы альтернативные варианты поездок, планируется замена визитных рейсов, осуществляемых через портал yolumuzqarabaga.az, на регулярные рейсы.

В связи с этим, нашим гражданам, желающим выехать на освобожденные территории на автобусах, предлагается с 1 марта приобретать билеты на регулярные рейсы только через портал biletim.az, а не через портал yolumuzqarabaga.az.

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