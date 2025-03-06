Амазонки Азербайджана: закрытый предпоказ фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Азербайджан» прошел в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 марта в преддверии Международного женского дня в Mercure Baku City Hotel состоялся закрытый предпоказ нового документального фильма «Женщины и дороги. Путь к себе. Азербайджан». Картина продолжает серию успешных фильмов, созданных режиссерским дуэтом Кристины Кретовой и Анны Каменевой, уже получивших признание на международных фестивалях.

Фильм приглашает зрителей в автопутешествие вместе с режиссерами Кристиной и Анной и партнерами проекта Нарминой Гасановой и Нармин Алакбаровой по живописным местам Азербайджана – Баку, Баскал, Лагич, Исмаиллы, Габала, Шеки, Гобустан – и знакомит с историями талантливых и разносторонних женщин этой страны. Среди героинь фильма – оперная певица, главный врач, художница, бизнесвумен, директор музея, фэшн-дизайнер, футбольный рефери и многие другие. Их судьбы и достижения раскрывают не только многогранный образ современной азербайджанской женщины, объединяя традиции, силу характера и стремление к самореализации, но и многообразие и красоту страны.

Центральной темой фильма стала женская дружба, поддержка и партнерство – основа, на которой строится путь многих. Символ амазонок Азербайджана вдохновил режиссеров именно в этом фильме раскрыть тему женской дружбы, подчеркивая благородство и жизнестойкость, которые передаются через поколения.

Закрытый предпоказ для героинь и партнеров фильма – это уже сложившаяся традиция проекта режиссерского дуэта и проекта. Это особенный момент, когда вдохновляющие истории женщин и увлекательное путешествие впервые «встречаются» с первыми зрителями: героями, партнерами и спонсорами, а творческая команда получает возможность разделить с ними эмоции и переживания.

Партнерами и спонсорами фильма «Женщиныи дороги. Путь к себе. Азербайджан» выступили: Improrex Motors и BMW, OneSmartStarBaku и StarPhone,

NarmeenJewelry, Mini Boss Buisness school,

IdealTur, Molokan Inn hotel, Агентство Развития Малого и Среднего Бизнеса KOBiA, а также Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Гости мероприятия отметили душевную красоту картины, её эмоциональную глубину и смыслы и поблагодарили съемочную группу за работу, запечатлевшую красоту природы, культуры и людей Азербайджана.

После закрытого показа фильм будет подготовлен для показа в рамках Каннского фестиваля и начнет свой международный кинофестивальный путь. А уже осенью 2025 года состоится официальная премьера в Баку, где картина «Женщины и дороги. Путь к себе. Азербайджан» соберет уже широкий круг зрителей, чтобы вдохновить их на новые открытия.