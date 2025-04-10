Назван объем запасов в водохранилищах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целом по стране объем запасов в водохранилищах составляет 18 миллиардов кубометров.

Об этом в четверг сказал Trend главный консультант Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Сарван Агаев.

По его словам, это довольно хороший показатель.

С.Агаев отметил, что в настоящее время крупнейшие водохранилища страны заполнены.

"Это также связано с проливными дождями и повышением уровня воды в реках. Учитывая наличие дождливых дней весной, мы в некоторой степени сократили количество воды, чтобы поддерживать соответствующий уровень в водохранилищах", - сказал он.

С.Агаев добавил, что в Сарсангском водохранилище, которое является крупнейшим на освобожденных от оккупации землях, также достаточно воды.

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