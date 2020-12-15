Сегодня состоится чрезвычайное заседание стран-членов ОЭС
БАКУ /Trend/ - Сегодня в режиме онлайн состоится экстренная встреча министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал замминистра дорог и градостроительства Ирана Шахрам Адемнежад.
По его словам, восемь стран примут участие в заседании на уровне министра, а две страны - на уровне заместителя министра.
Он добавил, что в ходе заседания будут обсуждены пути решения проблем, вызванных коронавирусом, и расширения сотрудничества с внедрением протоколов здравоохранения.
"Надеюсь, что страны-члены ОЭС достигнут результата в направлении расширения сотрудничества и упрощения грузоперевозок.
Иран предпринял важные шаги по внедрению протоколов здравоохранения на своих границах. Оборудование для дезинфекции установлено на всех железнодорожных и автомобильных таможнях страны.
Между странами-членами ОЭС создана транспортная система "Зеленый коридор". Своеобразие железнодорожного транспорта обусловило интерес многих стран к железнодорожной сфере. В этих целях страны постоянно инвестируют в инфраструктуру железнодорожного транспорта", - добавил Адемнежад.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)