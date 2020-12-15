Сегодня состоится чрезвычайное заседание стран-членов ОЭС

БАКУ /Trend/ - Сегодня в режиме онлайн состоится экстренная встреча министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал замминистра дорог и градостроительства Ирана Шахрам Адемнежад.

По его словам, восемь стран примут участие в заседании на уровне министра, а две страны - на уровне заместителя министра.

Он добавил, что в ходе заседания будут обсуждены пути решения проблем, вызванных коронавирусом, и расширения сотрудничества с внедрением протоколов здравоохранения.

"Надеюсь, что страны-члены ОЭС достигнут результата в направлении расширения сотрудничества и упрощения грузоперевозок.

Иран предпринял важные шаги по внедрению протоколов здравоохранения на своих границах. Оборудование для дезинфекции установлено на всех железнодорожных и автомобильных таможнях страны.

Между странами-членами ОЭС создана транспортная система "Зеленый коридор". Своеобразие железнодорожного транспорта обусловило интерес многих стран к железнодорожной сфере. В этих целях страны постоянно инвестируют в инфраструктуру железнодорожного транспорта", - добавил Адемнежад.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)