На освобожденных территориях Азербайджана будут построены новые водохранилища

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджане ведутся работы в связи с ремонтом имеющихся и строительством новых водохранилищ.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, передает в пятницу Trend.

По его словам, в нашей стране используются технологии, позволяющие экономить воду.

«На Абшеронском полуострове около пяти тысяч гектаров орошаются с применением капельного метода полива, а около двух тысяч гектаров – очищенными сточными водами, которые образуются на территории поселков Байыл и Бадамдар», – отметил Вугар Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)