Парламент Азербайджана одобрил законопроект об исполнении госбюджета на 2020 г.
БАКУ /Trend/ - Законопроект об исполнении государственного бюджета на 2020 год был вынесен на обсуждение в третьем чтении и утвержден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Согласно законопроекту, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2020 год составили 24,681 миллиарда манатов, расходы - 26,416 миллиарда манатов.
Дефицит бюджета составил 1,734 миллиарда манатов. На первое января 2021 года свободный остаток на Едином казначейском счете составил 1,526 миллиарда манатов.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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